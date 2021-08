Amichevoli Napoli, una squadra estera come probabile avversaria

Tra le sfide amichevoli del Napoli ce ne potrebbe essere una contro un club estero.

Angelo Carsuo, sindaco di Castel di Sangro, è intervenuto ai microfono di Kiss Kiss Napoli. L’argomento di cui ha parlato è stato il ritiro del Napoli, in particolare le sfide amichevoli che il club azzurro dovrà disputare.

“Le emozioni del ritiro a Castel di Sangro si sono rinnovate con l’arrivo del Napoli e dei campioni d’Europa. Quest’anno niente Coppa Italia, ma c’è stato il trionfo agli Europei della Nazionale italiana. Le cose fino ad ora stanno andando molto bene. Purtroppo non possono avvenire contatti con i giocatori, ci sono ancora misure restrittive a causa del Covid. Dopo la gara amichevole di domenica prossima, tocca a quella di sabato 14 agosto che sarà alle ore 14:30. Ho una sensazione: potrebbe essere una squadra estera e non Perugia o L’Aquila. Tuttavia la mia è solo una sensazione e non voglio rivelare altro. De Laurentiis è in albergo mentre io sono allo stadio, ancora non ho avuto modo di vederlo. Forse scenderà tra oggi e domani. Spalletti è molto bravo e competente.”

