Calciomercato, anche la Juventus pensa a Tiemoué Bakayoko

Calciomercato: la Juventus starebbe pensando di rafforzare l’organico con Tiemoué Bakayoko.

Secondo Tuttosport, anche la Juventus avrebbe messo nel mirino Tiemoué Bakayoko. Il giocatore ivoriano è anche un obiettivo del Milan, ed ultimamente anche il Napoli starebbe pensando di farlo tornare.

Ecco cosa ha riportato Tuttosport:

“Da una quindicina di giorni alla Contessina ragionano anche su una terza via: il classico colpo last minute in prestito. Ossia Tiemoué Bakayoko del Chelsea, il quale spera di tornare in Italia dove è già stato protagonista con Milan e Napoli. Il francese ex Monaco, a differenza di Locatelli e Tchouameni, non sarebbe un investimento, ma il classico rinforzo a tempo e super affidabile. Non a caso su Bakayoko c’è sempre in corsa anche il Milan.”

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Castel di Sangro, Insigne elogiato dai tifosi: la risposta dell’attaccante

Napoli, per la squadra tamponi tutti i giorni fino alla fine del ritiro

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Covid: Gay Pride Londra cancellato per secondo anno di fila