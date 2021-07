Spalletti punta tutto sulla Champions: “Sarà la mia ossessione”

Spalletti sui prossimi obiettivi del Napoli

Nel corso della conferenza stampa di presentazione, Luciano Spalletti ha ribadito i prossimi obiettivi del Napoli già prefissati da De Laurentiis. Ecco quanto dichiarato:

“Il presidente ha toccato i tasti giusti, deve mettere a posto i conti e puntare alla Champions. La prima caratteristica è di avere calciatori forti per entrare nelle 4 perché ci sono grandi squadre, ma è chiaro che sarà la mia ambizione ed ossessione, Napoli ho letto che è la città che ha più napoletani in giro per il mondo ed è già il primo motivo per non restare fuori dell’Europa che conta.”

