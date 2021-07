Castro: “Mario Rui verso la Turchia, Insigne alla fine troverà un accordo”

Mario Rui verso la cessione, Insigne futuro a un bivio

Il giornalista Giuseppe Castro è intervenuto in diretta ai microfoni di 1 Station Radio, dove ha dato alcuni aggiornamenti sul mercato del Napoli. Ecco quanto riportato:

“Mario Rui dovrebbe andare in Turchia, quindi sicuramente qualcuno andrà preso per colmare il vuoto sulla fascia sinistra. Il Napoli potrà prendere dei calciatori buoni, ma non arriverà nessun fuoriclasse. Insigne? Io credo che alla fine resterà. Il calciatore è legato alla città, e De Laurentiis sa benissimo che perderlo significherebbe dire addio al calciatore che rappresenta gli azzurri. I giocatori sono delle aziende, non esistono più bandiere come Maldini o Baresi o Del Piero e Totti. Insigne sono sicuro che prima di prendere in considerazione la proposta del Tottenham, penserà ciò che simboleggia per Napoli e riuscirà a trovare un accordo con il presidente.”

