Spalletti su Insigne: “Mi farebbe piacere averlo al mio fianco. Poi ci sono situazioni da analizzare al suo ritorno”

Spalletti su Insigne nella conferenza stampa di presentazione con il Napoli

Ultime calcio Napoli – Luciano Spalletti nel corso della conferenza stampa di presentazione ha parlato anche di Lorenzo Insigne:

“Insigne centrale nel progetto Napoli? Secondo me sarebbe meglio parlare prima con lui, che con voi, del nostro capitano. Però siccome ha sgrossato la domanda, ed io di Insigne ne parlo bene, si può fare: con Insigne ci ho parlato, gli ho fatto i complimenti dopo un gol in Nazionale. Gli ho detto che mi farebbe piacere questo percorso farlo con lui al mio fianco. Poi ci sono altre situazioni, e quelle le andremo ad analizzare quando lui ritorna. Complimenti a lui e a Di Lorenzo per l’Europeo spettacolare, ha fatto vedere più volte il suo marchio di fabbrica e possiamo aggiungere anche i complimenti a Di Lorenzo: è un giocatore completo, forte fisicamente e presente che si adatta a fare tutto, e lo fa tutto in maniera di qualità”.

