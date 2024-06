Il Mattino – Non solo Marin, altri due colpi in difesa per Manna

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sui colpi di mercato del Napoli. Si parla ancora del reparto difensivo, oltre alla chiusura vicinissima per Rafa Marin, si valutano ancora altri due profili di valore. Partendo da Mario Hemoso, parametro zero che si svincolerà a fine mese dall’Atletico Madrid, per finire poi con Alessandro Buongiorno, grande obiettivo di mercato per questa sessione estiva. Lo spagnolo piace molto, ma le richieste da parte del suo entourage sono ritenute troppo elevate. Sullo sfondo, dunque, resta forte il nome di Circati del Parma, seguito con molto interesse dagli azzurri.

