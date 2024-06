la Repubblica – Tocca ad ADL far rispettare i contratti, prima con Di Lorenzo poi con Kvara

Il giornalista Antonio Corbo, nel suo editoriale per il quotidiano, ha parlato delle situazioni contrattuali, che stanno facendo rumore nelle ultime settimane. A partire dalla condizione dio Di Lorenzo fino a Kvaratskhelia: “Non può essere un caso neanche il contratto di Kvaratskhelia. Ci son voluti due comunicati per far sapere che “i contratti si rispettano”. Ci si è messo poi Conte per impedire che Di Lorenzo vada alla Juve e Kvara si cerchi un altro club.

Ancora prima dell’ allenatore sia il presidente, appena fuori dal suo eremo romano, ad istituire un codice etico. Non può essere alterata la gerarchia dei valori, mezzo milione conta meno di un esempio. Inutile ricorrere a Conte, il presidente sa e deve riprendere il ruolo dei primi 19 anni. Consideri sabbatico il ventesimo, quello del disastro. Tocca a lui far rispettare i contratti, prima con Di Lorenzo poi con Kvara”.

