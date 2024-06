la Repubblica – Corbo: “Il Napoli non fa mercato di capre, fatelo sapere al padre e all’agente di Kvara”

Il giornalista Antonio Corbo, nel suo editoriale per il quotidiano, ha attaccato l’atteggiamento assunto da parte del padre e dell’agente di Khvicha Kvaratskhelia. L’entourage del georgiano, ha annunciato in anteprima la volontà di lasciare il Napoli, suscitando una reazione infastidita da parte della società, che ha dovuto puntualizzare tramite un comunicato, che il giocatore ha ancora un contratto da rispettare.

“Le intemperanze del padre, Badri Kvaratskhelia e dell’agente, “ce ne vogliamo andare”, sono una preziosa opportunità perché il Napoli ripristini le regole. Gli aumenti sono meritati per Kvara, non dovuti. I grandi club li concedono come congruo atto di generosità, prima che arrivi un agente o un padre spavaldo a fare di un grande club un mercato di capre”.

