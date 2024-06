Corriere dello Sport – ADL sfida la Roma per Hummels: dal 30 giugno sarà un parametro zero

L’edizione odierna del quotidiano, ha svelato il nuovo obiettivo di mercato del Napoli. Aurelio De Laurentiis ha l’intenzione di provare a inserirsi nella trattativa per Mats Hummels, in uscita dal Borussia Dortmund. A fine mese, il giocatore sarà libero a parametro zero, e durante l’ultima stagione è riuscito a farsi notare per le sue doti. Soprattutto per essere arrivato in finale di Champions League con la sua, ormai ex, squadra.

La Roma negli ultimi giorni ha puntato forte su di lui, per il dopo Smalling. Poi il Maiorca e infine l’inserimento del Napoli, che sta cercando di provare a portare a casa il colpo a zero. È una vera e propria suggestione di mercato, soprattutto per Conte, che potrebbe avere un giocatore di personalità.

Fonte foto in evidenza — Flickr.com —

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Ultim’ora, SSC Napoli presentazione Conte: il comunicato per la stampa

Raspadori: “Ho sentito Conte.L’obiettivo è più continuità e fare un’annata da protagonista”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Fedez, nella nuova casa c’è un regalo speciale per i figli. Mentre Chiara Ferragni svende i suoi capi