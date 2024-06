La Gazzetta dello Sport – È fatta per Marin: Manna può chiudere il primo colpo in difesa

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sul primo colpo di Giovanni Manna: è quasi fatta per Rafa Marin. Il giocatore si trasferirà a titolo definitivo per 10-12 milioni e firmerà in quinquennale. Questo è quanto riportato:

“Adesso, però, si lavoro per l’intesa sulla questione “recompra”, per dirla alla spagnola. Il Real vuole la possibilità di riacquistare Rafa Marin nell’estate 2026 o in quella 2027, garantendosi così una specie di “controllo” triennale sul difensore. Ovviamente, cambiano le cifre: nel 2026 i Blancos potrebbero riportare a casa il loro canterano per circa 30 milioni, mentre l’anno successivo il diritto sarebbe molto più salato”.

Fonte foto in evidenza — Flickr.com —

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Ultim’ora, SSC Napoli presentazione Conte: il comunicato per la stampa

Raspadori: “Ho sentito Conte.L’obiettivo è più continuità e fare un’annata da protagonista”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Fedez, nella nuova casa c’è un regalo speciale per i figli. Mentre Chiara Ferragni svende i suoi capi