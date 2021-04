ADL pensa all’auto-produzione: le nuove maglie da gioco del Napoli

Nuova idea di De Laurentiis: l’autoproduzione delle maglie da gioco del Napoli per la prossima stagione.

De Laurentiis studia nuove ipotesi per il prossimo anno

Questo è quanto riporta Il Mattino, Aurelio De Laurentiis s’è messo in testa un’altra idea innovativa. E’ una delle ipotesi sul tavolo, insieme ad un altro paio di offerte, poiché a fine anno terminerà la partnership con Kappa (da 8mln a stagione). Il patron azzurro ha da sempre snobbato le offerte delle grandi multinazionali, proprio perché, per principio, vuole tenere per sé una serie di prerogative commerciali che non tutti i marchi lasciano facilmente. A quanto pare è stato detto più volte no ad offerte economiche molto consistenti, anche per curare direttamente il design delle maglie ed è per questo motivo che c’è la volontà di stringere accordi, solo ed esclusivamente, con partner che possano accontentare appieno le loro richieste.

