ADL cambia idea, ora vuole convincere Gattuso a restare

ADL vuole convincere Gattuso a restare in azzurro

Come riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, Aurelio De Lauretiis si sarebbe ricreduto sull’operato di Gattuso tanto da cercare di convincere il tecnico azzurro a restare. Ecco quanto riporta il quotidiano:

“Don Aurelio ha capito che uno meglio di Rino oggi non lo trova, e gli basterebbe prendere un paio di centrocampisti di rendimento per dare equilibrio ad una squadra che lavora molto sullo sviluppo per caricare la trazione anteriore. Convincere Rino è la missione affidata a Jorge Mendes. Il 23 maggio, tutti i tifosi del Napoli si augurano possa essere vissuto con i festeggiamenti per il ritorno in Champions dopo un solo anno di assenza. Non sarà semplice, perché le avversarie sono tutte agguerrite, però se Gattuso dovesse riuscire nell’impresa, tutti si chiederanno: cosa faranno il presidente e l’allenatore in ghiaccio dal 24 gennaio? Se De Laurentiis potesse tornare indietro, certamente eviterebbe la sfuriata successiva al 3-1 di Verona, uno stato d’animo turbolento che durò per una decina di giorni durante i quali contattò tutta una serie di allenatori, mettendo in discussione sia Gattuso che il ds Giuntoli. Oggi non la pensa più così e da qualche tempo sta riservando carezze al gruppo-squadra.”

