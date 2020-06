Verso Barcellona-Napoli: l’infortunio di Messi diventa un mistero

Verso Barcellona-Napoli: l’infortunio di Lionel Messi diventa un mistero

Andrea De Pauli, giornalista del Corriere dello Sport, è intervenuto durante la trasmissione “Si gonfia la Rete” in onda sulle frequenze di Radio Marte:

“Infortunio Messi? E’ un mistero. I blaugrana oggi non hanno svolto l’allenamento quotidiano e lui è rimasto in palestra con alcuni membri dello staff. Secondo fonti interne al club era una cosa programmata ma Tv Press ha spiegato che Messi potrebbe avere un problema all’adduttore con lesione. Una risposta l’avremo domani: se Messi non ci sarà durante l’allenamento sarà giustificato allarmarsi e vedremo cosa succederà.

La grande preoccupazione era l’assenza di Suarez per il Napoli ma a ore riceverà l’ok definitivo dei medici. Messi segna tanto al Camp Nou in Champions quindi lo vorranno in campo, gli altri stanno tutti a disposizione. Sicuramente non sarà della partita Dembélé perché l’infortunio è grave”.

