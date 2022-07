Mertens, la Salernitana non si arrende: c’è una nuova proposta

La Salernitana sembra non voler arrendersi per quanto riguarda l’acquisto di Dries Mertens.

Dries Mertens ha salutato Napoli lo scorso 30 giugno, ultimo giorno del contratto che lo legava al club partenopeo. L’attaccante belga non sa ancora dove disputerà la prossima stagione calcistica, tuttavia avrebbe suscitato l’interesse di differenti club. Per un periodo Mertens è stato accostato alla Lazio in quanto Maurizio Sarri lo avrebbe voluto in squadra, attualmente però non ci sarebbero sviluppi sulla trattativa. Nei giorni recenti un altro club di Serie A ha preparato un offerta: la Salernitana di Iervolino.

Il giornalista di Sky Sport Gianluca Di Marzio ha riportato la questione sul proprio sito ufficiale:

“Il patron Iervolino sogna di portare Dries Mertens in Campania. Il suo direttore sportivo De Sanctis sta mantenendo i contatti con l’Hertha Berlino per Piatek, segue altre piste e aspetta comunicazioni da Iervolino. Quest’ultimo nelle ultime ore ha alzato la proposta per Mertens, portandola a 3,5 milioni (prima era di 3 milioni) per due anni, con la possibilità di chiudere per una sola stagione lasciandogli la libertà per il futuro. Mertens ci penserà, non ha ancora dato risposte, valuterà tutte le altre proposte ma di sicuro la Salernitana è in pressing. Mertens ha mantenuto i contatti con Sarri, bisogna capire se la Lazio più avanti affonderà. Al momento il club biancoceleste è in stand-by, avendo già preso Cancellieri e sentendosi oggi al completo in attacco.”

