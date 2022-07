Napoli, Meret resta in azzurro a prescindere dal portiere che verrà

Secondo Valter De Maggio la permanenza di Alex Meret al Napoli sarebbe sicura.

Valter De Maggio, giornalista e direttore di Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto sulla faccenda che riguarda Alex Meret. Il giovane portiere vorrebbe continuare a vestire la maglia azzurra, ma soprattutto vorrebbe più continuità in campo. L’alternanza con David Ospina durante le scorse stagioni avrebbe spesso messo la sua permanenza in dubbio, ma nei giorni scorsi si è parlato di un rinnovo del suo contratto fino al 2027.

Il Napoli è attualmente alla ricerca di un secondo portiere: nei giorni scorsi la Società si è concentrata sulla questione in maniera molto accurata e sono stati tanti i nomi accostati al club partenopeo. Da Salvatore Sirigu a Neto passando per Kaylor Navas e Kepa Arrizabalaga, che sembrerebbero attualmente essere i più probabili. Secondo De Maggio la scelta finale non influenzerà assolutamente la permanenza di Alex Meret nel Napoli.

Di seguito le parole del giornalista che non lascerebbero spazio a dubbi:

“Io vi dico che Alex Meret resta chiunque portiere arriverà nel Napoli. Aggiungo però una cosa: va benissimo Kepa, va benissimo Navas, ma se vi erano questi dubbi su Meret il portiere si doveva prendere a quindici giorni dal campionato? Questo è comunque un ruolo delicato. Da quello che so Meret resta”.

