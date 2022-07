Kepa sempre più vicino al Napoli, da definire solo i dettagli

Il portiere del Chelsea Kepa Arrizabalaga sarebbe sempre più vicino al Napoli.

Kepa Arrizabalaga potrebbe vestire la maglia del Napoli durante la prossima stagione. La trattativa con il Chelsea sarebbe più che concreta e secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport ci sarebbero solo da definire una serie di dettagli.

“lo dimostra il fatto che il club azzurro sta per piazzare l’ennesimo colpo, e che colpo, di quest’estate. Kepa in prestito dal Chelsea è una opzione diventata concreta, molto concreta, nelle ultime ore. Quello che sembrava un sogno sta per diventare realtà perché i Blues hanno deciso che calciatori scontenti – vedi Lukaku – non ne vogliono ed hanno aperto alla possibilità di lasciar andare Kepa al Napoli pagando anche buona parte dell’ingaggio (il club azzurro verserebbe circa 3 milioni allo spagnolo). Prima di tagliare il traguardo, però, bisognerà sistemare una serie di dettagli: a quanto pare, il prestito sarà gratuito ma con dei bonus (da definire) legati alle presenze di Kepa ed ai risultati del Napoli mentre non dovrebbe esserci alcun diritto di riscatto ma eventualmente una corsia preferenziale per De Laurentiis qualora il prossimo anno si creassero le condizioni per trattenere Kepa.”

