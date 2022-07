Il West Ham insiste per Zielinski, i prossimi giorni saranno decisivi

Il West Ham sembra essere davvero convinto nel portare il premier il centrocampista Piotr Zielinski.

Tra le trattative attuali in casa Napoli c’è quella che riguarda il centrocampista Piotr Zielinski. Il centrocampista è ormai nel mirino del West Ham da diversi giorni ed il club inglese sembra essere davvero convinto di tale scelta. Non a caso l’offerta iniziale fatta al club azzurro si aggirava intorno ai 30 milioni, per poi arrivare quasi ai 40.

Il quotidiano Il Mattino riporta le ultime proprio su tale trattativa. Secondo il quotidiano campano ci sarebbe stato una lunga telefonata con il manager di Piotr Zielinski proprio per spingere il centrocampista ad accettare l’offerta. Si attenderebbe dunque soltanto la volontà del giocatore.

Dal quotidiano si legge:

“Vacillano tutti. Vacilla Zielinski che il West Ham ha ormai in pugno, vacilla Kepa che sta cercando solo di ottenere il più possibile dal Chelsea come buonuscita, vacilla Fabian con cui il clima sta diventando sempre più teso. Lungo vertice telefonico con i manager del calciatore Piotr Zielinski per spingerlo a dire di sì al West Ham: l’offerta londinese non può essere rispedita al mittente. Quasi quaranta milioni di euro per il cartellino del polacco che tiene il punto sull’ingaggio (chiede 5,5 milioni di sterline per 4 anni).”

