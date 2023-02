Zazzaroni: “Il Napoli non ha una squadra per vincere la Champions: vi dico cosa manca”

Zazzaroni sul Napoli e la Champions

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, nel corso del programma Pressing su Mediaset ha parlato del Napoli della corsa scudetto e della Champions. Di seguito il commento:

Zazzaroni:

“Io sono curioso di sapere una cosa. Settimana scorsa qui avete fatto il discorso del Napoli che deve arrivare a 102 punti e vincere lo scudetto. Oggi invece dite che dovrà vincere anche la Champions. Nella prossima puntata direte che il Napoli dovrà vincere pure il Superenalotto? Cioè, Scudetto, Champions, cos’altro volete che vinca più? Credo che il Napoli debba puntare allo Scudetto perché non ha una squadra da Champions anche se ha fatto benissimo in Champions. Perché non serve solo essere più bravi per vincere la Champions, in Champions contano anche altre cose, anche politiche a mio avviso. Cose che il Napoli non ha. Mi sono spiegato?”.

Prosegue il testa a testa tra Pd e FdI nei sondaggi politici