Manolas potrebbe tornare in Grecia, contatti con l’Olympiakos

Manolas, ipotesi ritorno in Grecia all’Olympiakos

Come riportato dal portale Tmw, il difensore del Napoli Kostas Manolas avrebbe voglia di tornare a giocare in Patria. Il greco potrebbe andare all’Olympiakos, che saputo della volontà del giocatore potrebbe spingere per aprire una trattativa che al momento risulta essere abbastanza complicata. Il Napoli di sicuro non vorrà privarsi del suo difensore, con Spalletti che tra l’altro lo conosce bene. Nei prossimi giorni potrebbero esserci delle novità.

