Napoli-Udinese, Samardzic: “Partita da pareggio, dispiace non aver fatto punti”

Il Napoli, con un brivido nel finale, ha battuto l’Udinese nella gara di oggi al Maradona. Nel post gara ha parlato il giocatore dei friulani, Lazar Samardzic, ai microfoni del club.

“Se poteva essere una partita da pareggio? Sì, abbiamo avuto tante occasioni anche nel primo tempo, è mancato il terzo gol per pareggiare. Contento per il gol, mi dispiace non sia bastato per fare punti perché voglio sempre aiutare la squadra”

