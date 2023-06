Toto allenatore Napoli: ogni giorno nomi nuovi

Il Napoli sulle tracce di tutti, o forse di nessuno dei già menzionati

Da quindici giorni circa si era compreso che Spalletti e il Napoli fossero giunti al termine del loro rapporto lavorativo. L‘ufficialità è giunta con le dichiarazioni del patron Aurelio De Laurentis nel corso della trasmissione Che tempo che fa, la scorsa domenica.

Da quando le strade dei due apparivano sempre più distanti si è scatenata letteralmente la bagarre attorno al nome del possibile sostituto. Ogni giorno la lista si è allungata di diversi nominativi. Ormai tutti i papabili, ma finanche gli altamente improbabili, sono stati citati.

L’ultimo sussulto, quello odierno, è legato al nome di Simeone, preceduto appena ieri da quello di Jurgen Klopp. Si è parlato di clamorosi ritorni ma anche dell’oggetto del desiderio corteggiato da mezza Europa: Luis Enrique. Questi ultimi tutti con pretese economiche elevate, staff faraonici e con il rischio di dover accontentare loro con giocatori di profilo altissimo. La qual cosa alletta, considerato il brand del Napoli è in forte ascesa a causa della migliore stagione di sempre in campo nazionale e internazionale.

Alla lista dei partecipanti al gran ballo sono stati iscritti di dovere anche i giovani tecnici italiani che si stanno distinguendo nel nostro paese e all’estero. A questa situazione, a dir poco altalenante, ci sono da aggiungere le voci di corridoio che danno per partenete il DS Giuntoli nonché una campagna acquisti, in entrata e uscita, da inventare fin tanto che non sarà reso noto il nome del prossimo allenatore.

Sono molti i campioni in predicato di lascare Napoli, su tutti Kim che già da diverse settimane è dato per sicuro partente. Il presidente ci ha abituato a grandi colpi, nomi talvolta sconosciuti, o blasonati, e soprattutto a trattative lampo. Nulla di più strano quindi che, a campionato chiuso e improvvisamente, verrà fuori il nome del tecnico che non ti aspetti e non ancora accostato alla nostra panchina.

Fonte foto www.flickr.com

Mario Artiaco