La Gazzetta dello Sport – Giuntoli va di fretta, vuole la Juve: gradirebbe che si chiudesse entro una settimana.

Cristiano Giuntoli e la Juventus sono arrivati ad un punto d’accordo comune. Entrambi vorrebbero poter intraprendere un nuovo cammino insieme e preferirebbero che l’operazione si chiudesse per la prossima settimana. L’edizione odierna del quotidiano, evidenzia che sarebbero disposti ad aspettare fino a mercoledì o massimo qualche giorno dopo. Tuttavia, Aurelio De Laurentiis, continua a fare muro e la sensazione è che ci sarà un braccio di ferro tra le due società e il ds. Questo è quanto riportato:

“Ma il manager toscano come spera di ottenere il via libera? Di sicuro con tatto e con la disponibilità a rinunciare ad alcuni emolumenti maturati negli anni, in particolare quelli legati all’ultima stagione da sballo. Tuttavia nel suo entourage c’è chi va oltre e prepara un piano B. In tal caso sarebbe fatale una sponda legale per una risoluzione «per giusta causa». Argomenti forti che nessuno vuol mettere in piazza. Non è da escludere, però, che questa opzione emerga nell’inevitabile faccia a faccia post scudetto”.

