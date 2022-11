Napoli-Udinese, Sottil: “Napoli più concreto di noi, questa l’unica differenza”

Andrea Sottil commenta la gara del Maradona tra il suo Udinese e il Napoli

Il Napoli, pur soffrendo nel finale, porta a casa i tre punti contro l’Udinese. Andrea Sottil, tecnico dei friulani, ha commentato la gara ai microfoni di Dazn.

Queste le sue parole:

“Ho visto una buona partita da parte dei miei, di negativo non ho visto tanto. Abbiamo giocato con personalità, abbiamo avuto 49% di possesso, molto equilibrato contro una squadra come il Napoli. Anche Osimhen l’abbiamo chiuso bene poi viene fuori la qualità. Ho molti giovani che si approcciano alla Serie A per la prima volta. Avevamo la palla del 2-1, ma non abbiamo concretizzato, poi abbiamo subito il 3-0, il calcio è così. E’ stato bello il forcing finale in cui abbiamo recuperati due gol al Napoli ma negli ultimi minuti era difficile, sono contento dei miei.

Credo che si debba essere soddisfatti anche se secondo me abbiamo grandi margini di miglioramento, ci sono molti giovani che partita dopo partita capiscono il livello questo campionato, noi abbiamo avuto 4 palle gol clamorose, loro 5 con tre gol, la differenza è quella. Chiudiamo all’ottavo posto e ci prepariamo alla ripartenza del campionato.

Dire che l’Udinese ha abbassato il rendimento è un po’ esagerato. dobbiamo rimanere nella nostra dimensione, senza sminuirci. Dobbiamo giocarcela sempre contro tutti a prescindere dal blasone degli avversari. Dobbiamo essere soddisfatti e ringrazio i miei ragazzi che danno sempre tutto sia in partita che in allenamento.

Per fare punti a Napoli devi fare una partita speciale, essere super concentrato, e non lo siamo stati specialmente nei gol subiti, poi la loro qualità viene fuori e ti puniscono. Ora andiamo a riposarci con un ottimo ottavo posto. Deulofeu ha avuto una leggera distorsione del ginocchio, ora l’ho visto camminare bene ma dovrà fare degli esami strumentali. Spero non sia niente di grave ma non mi è sembrato qualcosa si eccessivamente rave”.

