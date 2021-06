De Paul: “Con l’Udinese sono stato chiaro, ho detto ciò che voglio”

Rodrigo De Paul parla del suo futuro

Il centrocampista dell’Udinese Rodrigo De Paul, ha rilasciato una lunga intervista al tabloid inglese The Guardian dove ha parlato del suo futuro. Ecco quanto dichiarato: “Sono stato sincero e molto chiaro con chi dovevo essere chiaro. Ho detto loro ciò che penso e ciò che voglio, adesso ho 27 anni. Non parlerò da nessun’altra parte perché rispetto tutti all’Udinese, soprattutto i tifosi che mi vogliono davvero bene. Si parla di gol e assist ma l’altro giorno cercavo statistiche sui recuperi palla. Sono quasi sul triplo il primo anno: erano 150, ora sono oltre 400. Quello che non avevo allora, ora lo faccio. Quindi ora pensi: ‘Ok, cosa c’è dopo? Cosa manca?'”.

