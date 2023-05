Corriere dello Sport – Non solo Accardi, per il futuro spunta anche una ‘soluzione interna’: il piano di ADL.

Al termine della stagione Cristiano Giuntoli lascerà definitivamente il Napoli. Le voci in merito alla questione si fanno sempre più insistenti, lasciando pochi spazi a dubbi e speranze. L’edizione odierna del quotidiano, però, lancia subito la novità del giorno. Si è sempre parlato solo ed esclusivamente di Accardi dell’Empoli, come predecessore, – il quale rimane la priorità assoluta -. Tuttavia, la testata giornalistica svela anche un altro scenario, ovvero che il patron ha deciso di lasciare anche uno spiraglio, scegliendo una ‘soluzione interna’: “E poi, eventualmente, c’è anche la voce di dentro: Ciro Polito, ds fatto in casa al Bari (di proprietà della famiglia De Laurentiis). Un affare di famiglia”.

Fonte foto: SSC Bari

