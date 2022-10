Sacchi: “Champions League? Questo Napoli può arrivare in semifinale”

Arrigo Sacchi non pone limiti a questo Napoli

Un grande Napoli anche nelle fasi finali di Champions League? Secondo Arrigo Sacchi è possibile. L’ex tecnico del Milan e della Nazionale parla degli azzurri all’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport”.

Queste le sue parole:

“Dove può arrivare? Se non cade nella trappola del successo, e mi auguro proprio di no, se tutti restano umili e non smettono di correre, credo che possa fare strada. Chissà, magari pure in semifinale se i sorteggi non saranno troppo cattivi… In ogni caso finora il percorso dei ragazzi di Spalletti è da 10″.

