Pioli torna sulla sconfitta con il Napoli: “Non meritavamo di perdere”

Stefano Pioli, allenatore del Milan, è intervenuto ai microfoni della Lega Serie A facendo un bilancio delle prime nove giornate di Serie A 22/23. Nel suo intervento è tornato a parlare della cocente sconfitta subita in casa dai suoi per mano del Napoli.

Queste le sue parole:

“Il bilancio in campionato sarebbe stato molto positivo se non avessimo perso contro il Napoli perché credo che, per come la squadra ha giocato, meritassimo altro. Sappiamo che dobbiamo continuare così e che possiamo fare meglio. Al nostro livello, in particolare, la cura del dettaglio può fare la differenza, come abbiamo visto e pagato sulla nostra pelle. Abbiamo subito qualche gol di troppo nonostante avessimo concesso poco agli avversari. Dobbiamo e possiamo fare ancora di più, ci prepariamo per affrontare al meglio questo troncone di campionato che sarà molto particolare”.

