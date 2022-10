Napoli-Bologna: 4 cambi per Spalletti rispetto alla gara con l’Ajax

Luciano Spalletti prepara l’undici anti Bologna

Luciano Spalletti prepara la gara di domenica al Maradona contro il Bologna. Stando a quanto riferito da “La Gazzetta dello Sport” le novità di formazione dovrebbero essere quattro: Politano per Lozano, Ndombele al posto di Anguissa infortunato, Mario Rui titolare e Ostigard in vantaggio nel ballottaggio con Juan Jesus. Altro dubbio in attacco con Raspadori in vantaggio su Osimhen e Simeone.

Questa la probabile formazione:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Kim, Mario Rui; Ndombele, Lobotka, Zielinski; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia.

Fonte foto: Instagram @lucianospalletti

