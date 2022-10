Napoli: rinnovo per Zanoli fino al 2026

Alessandro Zanoli sarà un calciatore del Napoli fino al 2026. L’esperto Nicolò Schira, noto esperto di calciomercato, riferisce che il terzino destro classe 2000′ in realtà aveva già rinnovato con il Napoli e il suo contratto scadrà nel 2026. Bruciata sul nascere la concorrenza di diversi club italiani interessati a giovane talento.

Questo il tweet:

📌 Behind The Scenes – Despite the last rumors Alessandro #Zanoli’s contract with #Napoli doesn’t expire in June 2023. The right fullback had extended his contract until 2026. #transfers

— Nicolò Schira (@NicoSchira) October 14, 2022