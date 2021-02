Napoli: Gattuso ha perso la pazienza, non vuole vivere ogni partita come se fosse l’ultima

Per il tecnico sarebbe impossibile lavorare con serenità date le continue pressioni

La sconfitta in Coppa Italia contro l’Atalanta non fa che gettare altri dubbi sul futuro di Rino Gattuso, il tecnico azzurro è in discussione già da diverso e l’addio sembra ormai cosa certa. L’edizione odierna de Il Mattino però riporta dello stato d’animo del tecnico, che sarebbe stufo di dover affrontare ogni partita come fosse la sua ultima.

Questo è quanto si legge:

“Gattuso ormai stufo, dalla sera della caduta di Verona, di vivere ogni partita come se fosse l’ultima. De Laurentiis era allo stadio ma né prima né dopo ha incontrato Gattuso. Il presidente ha visto l’emergenza, sa che questo Napoli non merita giudizi definitivi. Poi, chiaro, decide lui. Da padre padrone se rimettere sotto esame il suo tecnico”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Atalanta-Napoli, Gasperini: “Un calo è fisiologico, finale contro la Juve sarà difficile”

Napoli, parla Gattuso: “Potevamo fare meglio, non ho parlato con il presidente”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Usa – Ecco le nuove accuse a Trump dopo l’assalto