Coppa Italia, Atalanta-Napoli finisce 3-1. Azzurri eliminati

Coppa Italia, l’Atalanta elimina il Napoli

Finisce in semifinale il cammino del Napoli in Coppa Italia, in finale sarà l’Atalanta a sfidare la Juventus all’Olimpico. Gli azzurri in avvio provano a creare delle occasioni, con Insigne che per ben due volte ci prova dal limite senza successo. Al minuto numero 10 Zapata lasciato solo a ridosso dell’area di rigore azzurra punisce Ospina, destro da fuori e vantaggio per i nerazzurri. Dopo cinque minuti il raddoppio, da un tiro da fuori di Gosens nasce un flipper che trova Pessina libero di insaccare. Il Napoli stenta a reagire, non creando quasi mai dei pericoli agli avversari. Nella ripresa il copione cambia, con Gattuso che passa al 4-2-3-1 creando non pochi problemi all’Atalanta. Lozano riapre il match dopo un incursione di Bakayoko, il messicano si fa trovare pronto e batte Gollini. A 20 minuti dalla fine grande occasione per Osimhen, che imbeccato da Demme in area spreca da due passi. Il Napoli non concretizza e l’Atalanta la chiude, ancora Pessina che batte una difesa azzurra ferma e firma il passaggio del turno per i bergamaschi.

