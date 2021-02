Atalanta-Napoli, streaming e tv: dove vedere la semifinale di ritorno di Coppa Italia

Atalanta-Napoli – Come seguire la partita in streaming e tv

Atalanta-Napoli in streaming e in tv: ecco dove vederla e come seguirla.

Atalanta-Napoli – L’incontro di calcio tra le due formazioni è in programma mercoledì 10 febbraio con fischio di inizio previsto alle ore 20:45. Il match è valido per la semifinale di ritorno di Coppa Italia, dopo lo 0-0 dell’andata al Maradona di Napoli.

La partita sarà trasmessa in tv su Rai 1.

L’incontro potrà essere seguito anche in diretta radio su Radio Kiss Kiss Napoli clicca qui e su Radio Kiss Kiss Italia clicca qui.

Napoli-Atalanta sarà disponibile anche in diretta streaming sul portale della Rai RaiPlay: occorrerà accedere al sito www.raiplay.it e selezionare la finestra dell’evento, o in alternativa utilizzare l’app ufficiale scaricandola su smartphone o tablet.

Inoltre, la partita potrà essere seguita su una tv di ultima generazione, come lo è una smart tv, su cui scaricare l’app ufficiale Dazn, oppure collegando il proprio televisore ad un dispositivo come Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast, o una PlayStation 4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) e scaricare l’app ufficiale Dazn.

