Basket, Napoli-Pistoia 79-64

Al Palabarbuto torna in scena la Ge.vi Napoli che dopo la vittoria di Latina, cerca di dare continuità al suo cammino in campionato contro Pistoia. Nel primo quarto i partenopei non partono benissimo, qualche disattenzione difensiva concede a Pistoia di portarsi in avanti. Gli uomini di coach Sacripanti dopo un avvio incerto, prima rimontano e poi sorpassano gli avversari. Parks e Monaldi sono i protagonisti del primo quarto, con Uglietti che sulla sirena guadagna due liberi che però non sfrutta. Si chiude sul 21-15, con più sei Napoli. Il secondo quarto conferma quanto visto nel primo, gli azzurri continuano a stare in vantaggio seppur qualche scelta sbagliata in attacco. Uno di questi, su errore di Sandri, consente a Pistoia di accorciare grazie ad una tripla di Querci. Sacripanti chiama il timeout e sistema alcuni movimenti difensivi, Napoli chiude il secondo quarto con un canestro da 3 punti di Monaldi che porta il risultato sul 38-29. Nel terzo quarto gli azzurri spingono sull’acceleratore, difesa compatta e precisione in attacco fanno la differenza per tutta la durata del terzo periodo. Josh Mayo trascina i suoi a suon di triple, con Parks e Lombardi che aiutano a chiudere sul punteggio di 60-42. Nell’ultimo quarto l’inizio è da incubo per Napoli, Pistoia rimonta lo svantaggio con un parziale di 12-0 e crede nella rimonta. Sale in cattedra Marini, che prima da due e poi con un doppio canestro da tre riporta Napoli in zona sicurezza sul +13. Napoli chiude il match sul punteggio di 79-64, che gli consente di assestarsi maggiormente nelle posizioni di alta classifica.

Elio Di Napoli

