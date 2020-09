Koulibaly-City in stand by. De Laurentis irremovibile

Doveva essere il sacrificio necessario per finanziare il mercato ma, ad ora Koulibaly non si muove da Napoli.

La trattativa con il Manchester City va a rilento anche perchè gli inglesi non vogliono trattare direttamente con la società azzurra, scottati dopo quanto accaduto due anni fa con Jorginho.

Un bel problema per gli azzurri, però, con De Laurentiis che resta irremovibile sulle sue richieste ovvero di 80 milioni. Una mossa che, però, sta bloccando il mercato in entrata. La mancata qualificazione alla prossima Champions League, le perdite dovute all’emergenza Covid19 e l’esborso per Osimhen, costringono prima a vendere per poi acquistare.

La logica vorrebbe che venisse ceduto proprio il forte difensore, oramai ventinovenne e con un ingaggio importante ma l’ostruzionismo del patron, ad ora, blocca tutto con i cityzen che, nel frattempo, bussano in casa Atletico Madrid per Jimenez.

A riportare la notizia è Repubblica.

