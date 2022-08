Raspadori, controproposta del Sassuolo! Spuntano le cifre per chiudere

La Gazzetta dello Sport – Raspadori-Napoli: controproposta del Sassuolo! Ecco cosa manca per chiudere.

Giacomo Raspadori è sempre più vicino al Napoli. Secondo quanto riportato dal quotidiano, Carnevali non sarebbe totalmente soddisfatto di quanto piazzato sul tavolo dal Napoli. Dunque, si è incaricato in prima persona di controproporre al Napoli l’offerta di 28 milioni più 2 di bonus, in caso di qualificazione in Champions League del Napoli per due volte nei prossimi cinque anni e 3 milioni legate alle prestazioni del calciatore. In realtà, l’amministratore delegato del Sassuolo, avrebbe chiesto a De Laurentiis 30 milioni di base fissa più 5 bonus “semplici”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Petruzzi: “Spalletti ottimo allenatore ma sono stati venduti troppi big”

Di Lorenzo esalta Kvaratskhelia: “Si farà apprezzare, salta tutti come birilli”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Incendio distrugge 20 ettari tra province Lucca e Pisa, domato