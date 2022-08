Corriere dello Sport – Fabian verso l’addio: la ricerca del sostituto dipende da Raspadori.

Continua la trattativa tra Napoli e Psg per la vendita di Fabian Ruiz. L’accordo sussiste e gli azzurri non vogliono rischiare di perderlo a zero il prossimo anno. Tuttavia, sembrerebbe che la trattativa sia rallentata e il quotidiano ne spiega i motivi.

“Il Napoli sa che perderà Fabian tra un anno a parametro zero ed ha lasciato capire che questa ipotesi va scongiurata: il sì dello spagnolo al Psg rimuoverà un caso e potrebbe indurre a cercarsi un mediano di palleggio.

Se il Sassuolo si rassegna su Raspadori, il problema quasi non si pone: Zielinski verrà rigorosamente dirottato nella quaterna dei centrocampisti , da sottopunta ci andrebbe l’enfant-prodige, e la virata sul 4-2-3-1 diventerebbe probabile. Se l’opzione Raspadori dovesse cadere, allora a quel punto il mantra rimarrebbe il 4-3-3, Zielinski sarebbe un terzo di un centrocampo nel quale servirebbero sei interpreti e senza Fabian ne mancherebbe uno: quindi, largo a Ndombele (25) del Tottenham o anche a Barak (27) del Verona oppure – addirittura – a Szoboszlai (21)”.

