Di Lorenzo esalta Kvaratskhelia: “Si farà apprezzare, salta tutti come birilli”

Il capitano del Napoli Giovanni Di Lorenzo esalta il suo nuovo compagno di squadra

Giovanni Di Lorenzo, capitano del Napoli, ha rilasciato un’intervista al quotidiano Il Roma. Nel suo intervento ha parlato degli addii illustri avvenuti in questa sessione di mercato e degli attuali attaccanti partenopei.

Queste le sue parole:

“Abbiamo perso dei calciatori bravissimi che hanno fatto la storia del Napoli. Ma la davanti ce ne sono tanti che possono essere degli ottimi sostituti. Kvara è entrato subito nei meccanismi di Spalletti. Salta l’uomo come dei birilli e sicuramente saprà farsi apprezzare dai nostri tifosi. Non dimenticherei Lozano e Politano sulla corsia destra. E poi c’è Osimhen. Un goleador straordinario. Secondo me potremmo fare molto bene”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Benitez: “Napoli da Scudetto solo ad una condizione”

Edo De Laurentiis: “Il mercato chiude a settembre, servono altre due pedine”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Ferragosto record, 10 milioni in vacanza, gran ritorno stranieri