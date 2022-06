Pedullà: “Con un’offerta di 100 milioni Osimhen può partire”

L’esperto ha confermato che il nigeriano potrebbe partire con un’offerta intorno ai 100 milioni di euro.

Alfredo Pedullà tramite il proprio sito ha riportato quanto segue:

“Lo scorso 9 maggio, parlando di Victor Osimhen, avevamo confermato una tendenza già raccontata nelle settimane precedenti. Ovvero che Victor Osimhen non andava considerato incedibile e che il Napoli avrebbe eventualmente preso in considerazione proposte vicino ai 100 milioni di euro per il cartellino. Oggi ci sono conferme di tutti i tipi. Avevamo aggiunto che l’attaccante nigeriano sarebbe potuto entrare nel giro per diventare un obiettivo di chi avrebbe dovuto rimediare a una cessione illustre”.