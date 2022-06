Calciomercato: l’Arsenal si tira indietro per Osimhen

Il club inglese giudica troppa alte le richieste dei partenopei

L’Arsenal dice addio a Victor Osimhen. Il quotidiano Repubblica riferisce nella sua edizione odierna che i gunners, in passato molto interessati all’attaccante del Napoli, ritengono eccessive le richieste dei partenopei (che non accetterebbero offerte inferiori ai 100 milioni di euro) e non sono convinti di spingersi ad un’offerta più alta di 60 milioni.

Koulibaly-Juventus: il club potrebbe trovare una sicurezza per la difesa

Napoli, rinnovo Mertens: ultimatum del Presidente De Laurentiis

Prosegue il testa a testa tra Pd e FdI nei sondaggi politici