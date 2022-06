Gattuso vorrebbe due giocatori del Napoli al Valencia

Gennaro Gattuso è sempre più vicino a diventare l’allenatore del Valencia ed il giornalista Nicolò Schira ha pubblicato una notizia che lo riguarda. Quest’ultima riguarda indirettamente anche il Napoli poiché Schira dichiara che l’ex tecnico dei partenopei sarebbe pronto a portare in Spagna due giocatori attualmente in azzurro.

“Nella lista di Rino Gattuso come possibili acquisti per il suo Valencia ci sono Tièmouè Bakayoko, Sergio Oliveira e Matteo Politano. Colloqui aperti.”

In Rino #Gattuso’s list as possible signings for his #Valencia there are Tièmouè #Bakayoko, Sergio #Oliveira and Matteo #Politano. Opened talks. #transfers

— Nicolò Schira (@NicoSchira) June 3, 2022