Napoli – Arriva il ‘no’ secco del Cagliari: nessun prestito per Nandez

Corriere dello Sport – Il Cagliari non fa sconti al Napoli: “no” secco alla proposta degli azzurri.

Il Cagliari non fa sconti per Nahitan Nandez. Il club non ha accettato la proposta del Napoli: nessun prestito con diritto di riscatto, in quanto voglia assicurarsi l’addio a titolo definitivo ora. Un’altra opzione è quella estiva, ovvero l’inserimento di obbligo di riscatto. Purtroppo, però, i partenopei non sono disposti a prendere in considerazione questo tipo di formula.

