Coppa d’Africa: Algeria eliminata, Ounas torna a Napoli

L’attaccante azzurro rientrerà a Napoli prima del previsto

L’Algeria esce inaspettatamente dalla Coppa d’Africa. La nazionale campione uscente chiude all’ultimo posto il Gruppo E dopo la sconfitta per 3-1 nella terza e ultima giornata contro la Costa d’Avorio. Ciò significa che Luciano Spalletti riavrà a disposizione Adam Ounas molto presto, che non è mai sceso in campo nella competizione a causa di qualche acciacco fisico.

