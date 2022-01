Lega Serie A: nuova assemblea fissata per il 27 gennaio

Nell’assemblea non si parlerà soltanto della pandemia

Tuttomercatoweb riferisce che è stata fissata una Nuova assemblea per la Lega Serie A, questa avrà luogo il prossimo 27 gennaio, per la prima volta in presenza e non in videoconferenza dal gennaio 2020, ovverosia prima del lockdown. Diversi i temi che verranno affrontati, tra cui: le “delibere in ordine alla gestione della pandemia” legate all’emergenza Covid, l’elezione del membro indipendente del Consiglio di Lega, all’adeguamento dello Statuto di Lega ai Principi Informatori per gli Statuti delle Leghe (approvato dalla Figc il 25 novembre 2021), la proposta sui nuovi premi legati a Coppa Italia, Supercoppa e contributi Europa League, e le proposte di sponsorizzazioni per le stagioni sportive 2021-2024 e all’offerta di Infront per i diritti tv dell’area Medio Oriente e Nord Africa.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Coronavirus, il bollettino nazionale: 188.797 nuovi positivi e 385 decessi nelle ultime ore

Marsiglia, Sampaoli conferma: “Non siamo interessati a Tagliafico, ho già Kolasinac”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Golden Globe – I 30 look più belli di sempre