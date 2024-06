Corriere del Mezzogiorno – Mario Rui in uscita: non rientra nei piani di Conte. Tre club interessati

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sul futuro di Mario Rui. Il terzino portoghese non rientra nei piani di Antonio Conte. Il suo agente ha confermato che nel nuovo Napoli non è prevista la sua presenza, dunque, è alla ricerca di una nuova sistemazione per il suo assistito, in questa fase di mercato. Sono stati avviati dei colloqui con tre big del Portogallo: Benfica, Porto e Sporting Lisbona.

