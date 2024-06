Corriere dello Sport – L’agente di Di Lorenzo non esclude la permanenza

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sulle parole dell’agente di Giovanni Di Lorenzo. Sono stati smentiti i vari contatti con la Juventus, ma ha anche evidenziato la volontà di Antonio Conte: per lui è un giocatore imprescindibile.

“Posso dire con fermezza che non ho mai parlato con la Juventus e quindi con Giuntoli. Non siamo mai stati contattati né io né il giocatore da nessuno della Juve. Summit col Napoli? È stato un momento di grande cordialità, di grande disponibilità. Ho spiegato all’allenatore i motivi che hanno portato alla nostra decisione di lasciare il Napoli. Conte ha ribadito con forza la sua volontà di trattenere Giovanni, così come noi quella di perseguire per la nostra strada. Spiraglio per la permanenza? Posso soltanto dire che il calcio è come la vita: può accadere di tutto”.

