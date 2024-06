Corriere dello Sport – Buongiorno, Manna non vuole forzare: decisivo il sì del giocatore

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sull’interesse per Alessandro Buongiorno, da parte del Napoli. Il Torino chiede 45 milioni tra base fissa e bonus, nonostante le ultime dichiarazioni della società, le quali non prevederebbero la vendita del giocatore. La società di De Laurentiis, ha fatto uno sforzo enorme per cercare di arrivare alle prime richieste dei granata, ma senza successo. La parola di Conte potrebbe essere una chiave:

“Allo stesso tempo è anche fermo sulle proprie posizioni: non ha fretta né voglia di forzare, ha un piano preciso, certi parametri da rispettare e alcuna intenzione di farsi prendere per la gola. De Laurentiis ha già compiuto uno sforzo enorme nel bel mezzo di una primavera coronata dalla prestigiosissima operazione-Conte, il nuovo allenatore e anche il grande investimento per un futuro che il presidente vuole coniugare ancora con la sensazione adrenalinica dell’ambizione. Conte è una garanzia, è una chiave: ha funzionato subito con Kvaratskhelia, convinto a sposare il progetto dell’allenatore (e di conseguenza a discutere il rinnovo). E poi, beh, ha funzionato ancora con Buongiorno: il difensore del Toro e della Nazionale ha aperto al signor Antonio e dunque al Napoli, dimostrando una disponibilità che ha ovviamente autorizzato il ds Manna a insistere sull’operazione”.

