Napoli-Olimpique Lione, trattativa in corso per Lindstrom

Calciomercato Napoli, trattativa in corso con l’Olympique Lione per Jesper Lindstrom. La notizia è riportata dal giornalista francese di FootMercato Santi Aouna, secondo cui da giorni il Napoli e l’Olympique Lione starebbero discutendo del prestito con diritto di riscatto di Lindstrom.

Napoli-Olimpique Lione trattativa in corso per Lindstrom

Stando a quanto riportato, il Napoli e l’Olympique Lione starebbero cercando un accordo sulle condizioni del prestito e in particolare sul diritto di riscatto: si discute se inserire il diritto di riscatto come opzionale oppure obbligatorio. Il Napoli spinge per un riscatto fissato a 20 milioni di euro.

Jesper Lindstrom avrebbe anche già dato il suo ok al trasferimento all’Olympique Lione.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli su Dedic e Spinazzola. Le ultime di mercato: sette obiettivi

Di Lorenzo: “Serenissimo, voglio fare un grande Europeo. Napoli? Vi dico una cosa”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Chiara Ferragni, la rivelazione: “Sì, Fedez a Sanremo mi ha ferito”