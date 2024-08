X, Dazn – Gaetano al Cagliari! Tutto fatto: partirà in prestito con obbligo di riscatto

Secondo il giornalista dell’emettente, Orazio Accomando, Gianluca Gaetano è pronto a salutare il Napoli. Il giocatore è a un passo dal Cagliari: “Cagliari, tutto fatto per l’arrivo di Gianluca Gaetano dal Napoli in prestito con obbligo di riscatto. I rossoblù sperano di averlo a disposizione per la sfida di sabato contro il Lecce”.

