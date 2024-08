Lukaku-Napoli, visite mediche fissate domani

Nella giornata di domani Romelu Lukaku dovrebbe arrivare a Roma per effettuare le visite mediche con il Napoli.

Romelu Lukaku sarebbe ad un passo dal Napoli. Secondo Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky Sport, l’attaccante belga sarà domani a Roma per effettuare le visite mediche. In seguito incontrerà il Presidente azzurro Aurelio De Laurentiis.

Di seguito quanto si legge sul sito ufficiale dell’esperto di calciomercato:

“Romelu Lukaku è ormai vicinissimo al Napoli. Le parti stanno definendo i dettagli finali per l’accordo sui diritti di immagine presenti nel contratto dell’attaccante belga. L’accordo finale tra il Napoli e l’entourage di Romelu Lukaku è ormai prossimo. Già in giornata dovrebbe arrivare l’intesa totale. Una volta raggiunta, domani in mattinata l’attaccante arriverà a Roma, svolgerà le visite mediche e poi incontrerà Aurelio De Laurentiis per firmare con il Napoli. Come raccontato, il Napoli ingaggerà l’attaccante belga a titolo definitivo per circa 30 milioni di euro più il 30% sulla futura rivendita. L’ex Inter ritroverà così Antonio Conte dopo gli anni in nerazzurro.”

Fonte foto in evidenza — Flickr.com —

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Il Chelsea può abbandonare l’idea Osimhen: c’è l’offerta per Toney

Osimhen, parla l’agente: “Serve rispetto ed equilibrio”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Fedez, nella nuova casa c’è un regalo speciale per i figli. Mentre Chiara Ferragni svende i suoi capi