Il Psg si tira fuori dalla corsa Osimhen: ora due destinazioni per l’azzurro

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sul futuro di Victor Osimhen. Il nigeriano andrà via, soprattutto dopo gli sforzi economici di Aurelio De Laurentiis, per accontentare le richieste di Antonio Conte. Per il giocatore sono rimasti in corsa Chelsea e Arabia.

“In ogni caso lontano dalla Serie A, dopo aver contribuito alla favola dello scudetto. Da qui a venerdì, quando chiuderà il mercato, il club dovrà però risolvere soprattutto l’intrigo Osimhen. Il centravanti messo ai margini dal club azzurro aspettava il Psg, che si è tirato fuori: non farà offerte. Per lui restano aperte solo due strade, che aveva deciso di non percorrere: il Chelsea — l’operazione è distinta dall’affare Lukaku — e l’Al Ahli in Arabia Saudita, che al Napoli offre poco più di 60 milioni”?”

